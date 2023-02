"Königin ohne Filter": Dänemarks Margrethe raucht weiter

Die dänische Königin Margrethe II. hat niemals in ihrem Leben versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das verriet die für ihren Zigarettenkonsum bekannte Monarchin in einem am Freitag veröffentlichten Interview der dänischen Wochenzeitung "Weekendavisen". Ob sie niemals erwägt habe, etwa auf Nikotinkaugummi umzusteigen? "Nein. Und jetzt bin ich so alt, dass es egal ist", sagte die 82-Jährige. Auch ihre Mutter habe bis zum Schluss geraucht, ihr Vater ebenso.

SN/APA/Ritzau Scanpix/MARTIN SYLVES Dänemarks Königin Margrethe II. bleibt dem Rauchen treu