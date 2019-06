Königliches Familientreffen beim Pferderennen in Ascot

Royales Schaulaufen: Das traditionelle Pferderennen in Ascot war am Dienstag für die britische Königin Elizabeth II. wie ein großes Familientreffen. Die 93-jährige Queen wurde trotz Regens von ihren Kindern und Enkelkindern begleitet. Prinz Harry und Meghan, die erst vor sechs Wochen den kleinen Archie auf die Welt brachte, blieben der Veranstaltung in der Nähe von London aber fern.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Ausgelassene Stimmung beim gesellschaftlichen Gro§event