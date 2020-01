Kojoten-Angriffe in Chicago

In der US-Metropole Chicago sind ein Kind und ein Mann von Kojoten gebissen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein fünfjähriger Bub in einem Park am Michigan-See mehrfach gebissen und ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand sei stabil.

SN/APA (AFP/Archiv)/KAREN BLEIER Kojoten sind im Winter in den Städten auf Nahrungssuche