Kokain-Päckchen mit Millionenwert an den Strand gespült

In Neuseeland sind mehr als ein Dutzend Päckchen mit Kokain an den Strand gespült worden. Die Drogen im Marktwert von mehr als 1,8 Millionen Euro wurden am Bethells Beach entdeckt, einem beliebten Strand in der Nähe von Auckland, der größten Stadt des Pazifik-Staats. Das Rauschgift war in 19 Päckchen versteckt, die jeweils in etwa die Größe einer Videokassette hatten.

SN/APA/AFP/NEW ZEALAND POLICE WAITEMATA DIS/COLIN PARMENTER In Neuseeland sind mehr als ein Dutzend Päckchen mit Kokain an den Strand gespült worden.