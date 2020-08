Kollision von Kleinflugzeugen in Schwaben: Ein Toter

Bei einer Kollision zweier Kleinflugzeuge ist in Schwaben in Deutschland ein Mann ums Leben gekommen. Es handle sich um den 52-jährigen Piloten von einem der beiden Kleinflieger, der nach der Kollision im Luftraum über dem Landkreis Neu-Ulm abgestürzt war, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Das andere Flugzeug habe landen können.

Dessen Insassen wurden den Angaben zufolge am Abend zu dem Unfall befragt. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen 52-Jährigen und einen 73-Jährigen. Wer von beiden das Kleinflugzeug gesteuert habe, sei noch unklar. Beide waren nach Angaben des Sprechers "äußerlich unverletzt". Wieso die Flugzeuge zusammenstießen, war am Abend noch nicht ermittelt. Der Himmel sei klar gewesen, die Sicht eigentlich frei, sagte ein weiterer Sprecher. Quelle: Apa/Dpa