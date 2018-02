Kompromiss: Denkmal des Kaisers nun liegend

Nach jahrelangem Streit zeigt die Stadt Wesel am Niederrhein ein Denkmal des deutschen Kaisers Wilhelm I. wieder öffentlich - aber im Liegen. An der Präsentation hatte es heftige Kritik gegeben. So wollten die Gegner eine neuerliche Aufstellung verhindern, weil sie meinten, Wilhelm sei zwar "dem Militär immer nahe, der Demokratie aber stets denkbar fern gestanden".

Einige Bürger sprachen sich aber für die Statue aus und gründeten einen Freundeskreis. Das Denkmal war 1946 vom Sockel gestürzt worden und in zwei Teile zerbrochen. Als Kompromiss wird das Denkmal nun nicht mehr am Bahnhof, sondern an einem weniger frequentierten Ort liegend aufgestellt.

