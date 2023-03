Konferenz zum Schutz der Weltmeere gestartet

Zum Start der internationalen Meeresschutzkonferenz "Our Ocean" in Panama-Stadt haben die USA rund sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,65 Milliarden Euro) für den Schutz der Meere im Jahr 2023 zugesagt. Der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry, erklärte am Donnerstag, die Summe solle auf 77 Hochsee-Projekte verteilt werden. Zuvor hatte bereits die Europäische Union 816,5 Millionen Euro für den Meeresschutz zugesagt.

BILD: SN/APA/AFP/LUIS ACOSTA Gastgeberland Panama erweitert seine Schutzgebiete