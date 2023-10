Konsequenzen nach Todesschüssen in Bangkok ankündigt

Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff in einem beliebten Einkaufszentrum in Thailands Hauptstadt Bangkok hat die Regierung Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Taten angekündigt. "Möge dies das einzige Mal bleiben, dass so etwas passiert ist", sagte Regierungschef Srettha Thavisin am Mittwoch nach einer Schweigeminute für die beiden Todesopfer vom Vortag. Seine Regierung werde zur Verhinderung weiterer derartiger Gewalttaten "präventiven Maßnahmen Priorität" einräumen.

BILD: SN/APA/LILLIAN SUWANRUMPHA Einkaufszentrum am Tag nach der Tat wieder geöffnet