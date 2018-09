Kreativer Polizei-Tweet an Kondomdieb

Die Berliner Polizei hat einen 16-Jährigen beim Diebstahl von Dutzenden Kondomen erwischt. Ihr Tweet dazu hat sich innerhalb von einem Tag zu einem kleinen Netzhit entwickelt. Der knappe Eintrag zu der Tat lautete am Montag bei Twitter: "Die Antwort auf die Frage, was ein 16-Jähriger noch vorhabe, nachdem er beim Diebstahl von 49 Kondomen erwischt wurde? ,Ich treffe mich mit meiner Freundin.'" Tausende likten das bis Dienstagabend. Viele Nutzer kommentierten - zum Beispiel wie folgt: "49 ist aber sehr optimistisch für einen Abend", "So optimistisch kann man(n) nur mit 16 sein", "Jungs, ein Vorschlag: Wenn er es schafft, die binnen 24 h zu benutzen, dann bleibt er straffrei."

