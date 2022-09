Krebs-Vorsorge in der EU soll gestärkt werden

Die Früherkennung von Krebs in der Europäischen Union soll nach dem Willen der EU-Kommission deutlich ausgeweitet werden. "Wir müssen der Floskel 'Früherkennung rettet Leben' Taten folgen lassen", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag in Brüssel. Es müsse mehr und bessere Vorsorgeuntersuchungen geben. "Wenn wir nicht handeln, wird Krebs bis 2035 die häufigste Todesursache in der EU sein."

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Kyriakides will dem Krebs in der EU stärker vorbeugen