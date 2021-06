Krimineller Aktionismus gegen VW

Greenpeace-Aktivisten protestierten mit gestohlenen Autoschlüsseln auf der Zugspitze, dass Volkswagen zu langsam auf die Elektromobilität umsteige. Die Schlüssel waren beim VW-Werk in Emden in Niedersachsen entwendet worden. Bemerkenswert ist auch, dass der Autokonzern sogar auf eine Anzeige verzichtete.

Eine umstrittene Greenpeace-Aktion, bei der Hunderte Autoschlüssel aus fabrikneuen VW-Fahrzeugen vor der Verladung im norddeutschen Emden entwendet wurden, hatte auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, einen Polizeieinsatz zur Folge. Die Polizei stellte bei einer Protestaktion auf dem dortigen Schneeferner-Gletscher mehrere Säcke voll mit Schlüsseln sicher, wie sie mitteilte. Greenpeace-Aktivisten haben sie zusammen mit Protestplakaten auf den Berg gebracht.

Die Umweltorganisation kritisierte, Volkswagen steige zu langsam auf die Elektromobilität um. Den Schneeferner-Gletscher habe sie sich ausgesucht, weil dieser vom Klimawandel besonders betroffen sei. An dem friedlichen Protest waren rund zehn Aktivisten beteiligt. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen wertet die Aktion auf der Zugspitze als unerlaubte Versammlung.

Wie am Wochenende bekannt wurde, hatten Greenpeace-Mitglieder am vergangenen Mittwochmorgen die Schlüssel von Fahrzeugen am Seehafen in Emden (Niedersachsen) abgezogen. Den Umweltaktivisten zufolge sind es rund 1500 Stück, die Polizei sprach zunächst von 300 bis 400 Schlüsseln. Nach Angaben von Greenpeace handelt es sich bei den von der Polizei sichergestellten Schlüsseln um alle in Emden abgezogenen Exemplare. Die Polizei Leer ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und besonders schweren Diebstahls. Zu Details wollte sie sich nicht äußern. Greenpeace argumentierte, man habe die Schlüssel nur "entliehen".

Volkswagen verzichtete nach Angaben einer Sprecherin auf eine Anzeige. In seiner Stellungnahme ging der Autokonzern nicht näher auf die Geschehnisse ein - betonte aber, "offen für den kritischen Dialog" zu sein. Auf eine "Einladung", die Abholung der entwendeten Schlüssel mit einer Diskussion zu verbinden, antwortete VW-Konzernchef Herbert Diess bei Twitter launig: "Gerne Zugspitze, heute schaffe ich aber nicht mehr - möchte nicht den Flieger nutzen. Demnächst bei gutem Wetter?"