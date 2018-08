Krisensitzung nach Überfall auf Flüchtlinge in Brasilien

Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen aus Venezuela hat der brasilianische Präsident Michel Temer eine Dringlichkeitssitzung der Regierung einberufen. Temer beriet am Sonntag unter anderem mit den Ministern für Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Außenpolitik über die Lage in dem Ort Pacaraima an der Grenze zu Venezuela.

SN/APA (AFP/Archiv)/MAURO PIMENTEL Mehr als 120.000 Venezolaner passierten die Grenze nach Brasilien