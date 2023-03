Kündigung wegen David-Statue

Eine Schuldirektorin in den USA soll ihre Stelle verloren haben, weil sie ihren Schülern ein Bild der Statue des nackten David von Michelangelo zeigte. Manche Eltern erhoben den Vorwurf, sie habe "Pornografie" gezeigt. In Italien herrscht darüber Fassungslosigkeit.

Kunst oder Pornografie - um diese Frage dreht sich eine Debatte in den USA. Im Zentrum steht die weltberühmte David-Statue von Michelangelo. Medienberichten zufolge soll eine Schuldirektorin im US-Bundesstaat Florida ihren Job verloren haben, nachdem sie ihrer Klasse im Kunstunterricht ein Bild der nackten Statue gezeigt hat.

Demnach hätten sich Eltern über den Inhalt des Unterrichts beschwert, ein Elternteil soll das Bild als "pornografisch" bezeichnet haben. Üblicherweise werde den Eltern ein Brief geschickt, bevor den Schülern solche klassischen Kunstwerke gezeigt werden, sagte die Ex-Direktorin im Gespräch mit der "Huffington Post". Aufgrund "einer Reihe von Missverständnissen" sei der Brief nicht an die Eltern der Sechstklässler gegangen, woraufhin es Beschwerden gab.

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Barney Bishop, sagte der Zeitung "Tallahassee Democrat": "Die Elternrechte stehen an erster Stelle und das bedeutet, dass die Interessen aller Eltern geschützt werden müssen, egal ob es sich um 1, 10, 20 oder 50 Elternteile handelt." Im Gespräch mit der "Huffington Post" ergänzte er, dass diese Sache nur einer von mehreren Vorfällen mit der Direktorin gewesen sei.

Die Berichte haben auch in Florenz Aufsehen ausgelöst, wo die monumentale Statue in der Galleria dell'Accademia steht. Bürgermeister Dario Nardella schrieb auf Twitter: "Kunst mit Pornografie zu verwechseln ist einfach lächerlich." Er kündigte zudem an, er werde die Lehrerin nach Florenz einladen, "um ihr im Namen der Stadt Anerkennung auszusprechen. Kunst ist Zivilisation und wer sie lehrt, verdient Respekt."

Die Direktorin der Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg, zeigte sich empört und erstaunt: "Das ist absurd. Nacktheit ist nicht dasselbe wie Pornografie", wurde sie in der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" zitiert. Die David-Statue sei das Symbol der Renaissance, das den Menschen in all seiner Makellosigkeit, wie er von Gott erschaffen wurde, in den Mittelpunkt stellt. Der David sei zudem eine religiöse Figur. "Um eine Assoziation mit Pornografie herzustellen, muss man eine verzerrte Vorstellungskraft haben."