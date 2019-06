Künstliches Surf-Paradies vor den Toren Mailands

Es ist nicht das erste künstliche Surf-Paradies der Welt, aber eines der ambitioniertesten: Am Samstag geht vor den Toren Mailands das Wakeparadise an den Start, in dem für angehende Surfer wunschgemäß eine zehn Meter breite und bis zu 1,6 Meter hohe Welle erzeugt wird. Für den Betrieb sind fünf Pumpen im Einsatz, die pro Sekunde 22.000 Liter Wasser in Bewegung setzen können.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Laura Haustein durfte schon am Freitag testen