33.892 Kugeln hängen an den Christbäumen

Traditionell liegt die Auswahl der Weihnachtsdekoration in den Händen der First Lady. Im Bild Jill Biden bei der Präsentation der diesjährigen Deko Ende November.

Das Weiße Haus bietet jede Menge Platz für Weihnachtsdekoration. Der von First Lady Jill Biden ausgewählte Schmuck wurde in diesem Jahr von Mitarbeitern und mehr als 300 Freiwilligen aus dem ganzen Land eine ganze Woche lang angebracht. Auch auf dem Gelände des Weißen Hauses ist viel Platz, dort wurden 98 Tannenbäume verteilt, 142.425 Lichter angebracht und 4,5 Kilometer Schmuckband zu Maschen und anderen Verzierungen verarbeitet. 22.100 Glocken und 33.892 Christbaumkugeln schmücken den Amtssitz des US-Präsidenten Joe Biden. An den Fenstern des Weißen Hauses hängen jedes Jahr 72 Kränze. Wiederkehrend ist auch eine große Lebkuchenversion des Gebäudes. Das Weihnachtsmotto in diesem Jahr lautet: "Magie, Wunder und Freude".