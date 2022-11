Kultur des Baguettes ist nun immaterielles Kulturerbe

Kultur und Handwerk des französischen Baguettes zählen nun zum immateriellen Welterbe. Dies entschied die UNESCO am Dienstag in Rabat. Das traditionelle Stangenbrot bestehe aus nur vier Zutaten - Mehl, Wasser, Salz und Hefe -, aber jeder Bäcker schaffe daraus sein einzigartiges Baguette, hieß es in der Bewerbung um die Aufnahme in die Liste. Franzosen essen Baguette als Beilage zum Mittag- oder Abendessen, aber auch mit Butter und Marmelade zum Frühstück.

SN/APA/AFP/MYCHELE DANIAU Frankreichs Brottradition nun auf der internationalen Liste