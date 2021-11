Kunstwerk erstellt Sanduhr-Porträts von Opfern der Pandemie

Sanduhr-Porträts von Menschen, die nach einer Corona-Infektion gestorben sind: Mit einem Kunstwerk in New York soll den Opfern der Pandemie gedacht werden. Das Werk "A Crack in the Hourglass: An Ongoing COVID-19 Memorial" des mexikanisch-kanadischen Künstlers Rafael Lozano-Hemmer war 2020 in Zusammenarbeit mit dem Museo Universitario Arte Contemporáneo in Mexiko entstanden und ist nun im Brooklyn Museum erstmals zu sehen.

SN/APA/Museo Arte Contemporaneo/Raf Hochgeladene Porträts Verstorbener werden computergesteuert temporär erstellt