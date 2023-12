Kunstwerkeaus Tonnen von Sand

In Jesolo findet seit dem Jahr 2002 die "Sand Nativity" statt: Auf 750 Quadratmetern präsentieren internationale Künstlerinnen und Künstler 13 monumentale Werke aus Sand. Diese sind in einem Pavillon auf der Piazza Brescia untergebracht. Sie sind noch bis 4. Februar zu sehen. Thema sind in diesem Jahr wichtige Episoden im Leben des heiligen Franz von Assisi. Dieses Jahr wird der 800. Jahrestag der ersten Krippe gefeiert, die von dem Heiligen in der Ortschaft Greccio in der Region Umbrien im Jahr 1223 ins Leben gerufen wurde. Die Gemeinde liegt 80 Kilometer nördlich von Rom. Wie der Franziskus-Biograf Thomas von Celano berichtete, ließ Franziskus in der Höhle von Greccio zum ersten Mal in der Geschichte eine geistliche Krippendarstellung realisieren. Als "Figuren" dienten seine Mitbrüder und Dorfbewohner, dazu kamen der bereits vorhandene Ochse und der Esel. Die Weihnachtsgrotte von Greccio ist heute eine Kapelle.