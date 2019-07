Kurznachrichtendienst Twitter erneut gestört

Beim Kurznachrichtendienst Twitter hat es am Donnerstag erneut eine größere Störung gegeben. Eine Prüfung des Problems laufe, teilte Twitter am Abend mit: "Wie viele Schnittstellen betroffen sind, ist noch unklar."Eine Live-Weltkarte der Webseite "allestörungen.de" zeigte Störungen für Twitter-Nutzer vor allem in Mittel- und Westeuropa, den USA, Brasilien und Japan.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Arno Burgi Zwitschern zwischenzeitlich nicht überall möglich