Längster Vulkanausbruch in Island seit mehr als 50 Jahren

Der Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall nahe Reykjavik hält nun bereits seit einem halben Jahr an - und ist damit der längste Vulkanausbruch in Island seit mehr als 50 Jahren. Der Vulkan auf der Insel Reykjanes südwestlich der isländischen Hauptstadt hatte am 19. März abends begonnen zu spucken. Mittlerweile zog das Naturschauspiel schon etwa 300.000 Schaulustige an.

SN/APA/AFP/JEREMIE RICHARD Lavafluss zieht seit März Schaulustige an