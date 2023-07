Lage in Frankreich etwas ruhiger - Mehr als 300 Festnahmen

Die Situation in Frankreich ist im Zuge der aktuellen Unruhen und Proteste in der Nacht auf Sonntag etwas ruhiger als in den vorangegangenen vier Nächten. In den südfranzösischen Städten Marseille und Nizza sowie Straßburg kam es vereinzelt zu Zusammenstößen. In Marseille feuerte die Polizei Tränengas und lieferte sich Straßenkämpfe mit Jugendlichen im Zentrum der Stadt. In Paris war die Lage angespannt, hier gab es vorerst 126 von gesamt mehr als 300 Festnahmen.

BILD: SN/APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU Verschärfte Lage weiter in Marseille