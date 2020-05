Lagerfeld fürchtete sich anfangs vor Choupettes Bakterien

Karl Lagerfeld und Katze Choupette - sie haben über Jahre hinweg ein medienwirksames Duo gebildet. Model und Sänger Baptiste Giabiconi enthüllt in seinem in Frankreich erschienenen Buch "Karl et moi" ("Karl und ich"), dass sich der Stardesigner zunächst wenig begeistert über der Birma-Katze zeigte: "Sag, dieses Tier hat keine Bakterien?", habe der Modezar gefragt.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Choupette eroberte rasch Lagerfelds Herz