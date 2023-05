Lagerkomplex in Teheran in Flammen

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist in einem Lagerkomplex ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Löschzüge seien im Süden Teherans im Einsatz, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag. Im Gebäudekomplex wurde nach ersten Erkenntnissen Plastik gelagert. Informationen zu möglichen Opfern sowie der Höhe der Schäden waren zunächst nicht bekannt. In der Umgebung wurden wegen der starken Rauchentwicklung Häuser evakuiert. Rettungswagen eilten zum Einsatzort.