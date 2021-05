Landesweiter Corona-Ausnahmezustand in Spanien ausgelaufen

In Spanien ist in der Nacht auf Sonntag der landesweite Corona-Ausnahmezustand zu Ende gegangen. Nach mehr als einem halben Jahr dürfen die Menschen nun wieder ohne triftigen Grund in andere Provinzen reisen. Der Ausnahmezustand war von der Regierung in Madrid im Oktober ausgerufen worden, als die Zahl der täglichen Neuinfektionen stetig stieg. Zuletzt gingen diese deutlich zurück.

SN/AP Corona-Impfstraßen in Pamplona.