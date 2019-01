Lastwagen in Vietnam überfuhr mehrere Fußgänger

In der nordvietnamesischen Provinz Hai Duong ist ein Lastwagen in eine Fußgängergruppe gefahren und hat zahlreiche Menschen getötet. Die nationale Verkehrssicherheitsbehörde sprach am Montag von acht Toten und fünf Verletzten. Bei den meisten Opfern handelte es sich demnach um örtliche Beamte. Der Lenker flüchtete.

Die Lokalzeitung "VN Express" berichtete dagegen von sieben am Unfallort Gestorbenen und zwei weiteren, die im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen. Die Gruppe war demnach von einer Zeremonie auf einem Kriegsfriedhof im Distrikt Kim Thanh zu Fuß auf dem Rückweg zur Arbeit. "VN Express" zufolge erfasste der Laster sie auf dem Motorrad-Streifen der Fernstraße. Anzeige Quelle: Apa/Dpa