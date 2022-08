Lastzug rast in Grillfest - Sechs Tote bei Rotterdam

In einem kleinen holländischen Ort endet ein Grillfest in einer Katastrophe mit sechs Toten: Ein Lastwagen ist am Samstagabend bei Rotterdam von einem Deich abgekommen und in die Feiernden gefahren. Sieben Menschen wurden schwer verletzt, gegen den festgenommenen Lastwagenfahrer werde wegen des tödlichen Unfalls ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

