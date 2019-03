Laudamotion-Maschine musste Start in London abbrechen

Während der Beschleunigungsphase hat der Pilot einer Laudamotion-Maschine auf dem Weg nach Wien am Freitagabend am Londoner Flughafen Stansted den Start aufgrund eines Triebwerksproblems abgebrochen. Passagiere und Crew brachten sich noch auf der Piste über die Notrutschen in Sicherheit. Acht der 169 Personen an Bord wurden bei der Evakuierung laut BBC leicht verletzt.

/APA/ROBERT JAEGER Probleme für Laudamotion-Maschine in London