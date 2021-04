Laut WHO mehr als eine Million Corona-Tote in Europa

Europa hat nach Angaben des Regionalbüros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Zuge der Corona-Pandemie eine traurige Marke überschritten: Mittlerweile sind in den Ländern der europäischen WHO-Region mehr als eine Million Todesfälle in Verbindung mit Corona-Infektionen registriert worden. Jede Woche kommen derzeit 1,6 Millionen Neuinfektionen hinzu, wie WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag während seiner regelmäßigen Online-Pressekonferenz sagte.

SN/APA/AFP/ALEXANDER ASTAFYEV WHO-Regionaldirektor Hans Kluge gab Einschätzung der Lage ab