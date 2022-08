Laut WHO über eine Million Covid-19-Tote in diesem Jahr

Über eine Million Menschen sind seit Anfang des Jahres 2022 im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Genf bekannt. Angesichts dieser Zahl könne keine Rede davon sein, dass die Welt gelernt habe, mit Corona zu leben, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus während einer Pressekonferenz.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Robert Micha Das Coronavirus ist nach wie vor weltweit Thema