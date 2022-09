Laut WMO-Bericht 2,5 Millionen Klimaflüchtlinge in Afrika

Überschwemmungen, Dürre und der steigende Meeresspiegel haben im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Menschen in Afrika gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Weltwetterorganisation (WMO) hat dies in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Klimabericht für Afrika errechnet. In den vergangenen 30 Jahren wurde dort eine Erwärmung um 0,3 Grad verzeichnet, heißt es in dem Bericht - eine Beschleunigung der Erwärmung um 0,1 Grad gegenüber dem Vergleichzeitraum zwischen 1961 und 1990.

SN/APA/AFP/SIMON MAINA Wetterextreme zwingen viele Familien zum Umsiedeln