Lawine in den französische Alpen fordert fünf Menschenleben

Bei einem Lawinenglück in den französischen Alpen sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die örtliche Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde die Leiche einer 39-jährigen Frau gefunden. Eine "sechste Person" wurde demnach noch vermisst. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in Bonneville den Tod von vier Menschen bestätigt.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag am Armancette-Gletscher. Der Gletscher liegt in der Gemeinde Contamines-Montjoie nahe des Montblanc. Wie die nationale Gewerkschaft der Bergführer mitteilte, handelt es sich bei zwei der Toten um Bergführer. Laut der Präfektur des Verwaltungsbezirks Haute-Savoie wurde bei dem Unglück ein Mensch verletzt, acht Menschen hätten das Unglück unversehrt überstanden. Die Rettungsteams setzten bei der Suche nach Verschütteten auch Hubschrauber und Spürhunde ein. Eine Lawinenwarnung hatte es nicht gegeben. Laut der Präfektur könnte jedoch eine Kombination aus Wärme und Wind das Unglück verursacht haben. Es sei die Lawine mit den meisten Toten in dieser Saison, sagte der Bürgermeister von Contamines-Montjoie, Francois Barbier. Dabei seien die Skibedingungen am Ostersonntag "gut" gewesen. Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.