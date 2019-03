Lawinenabgang an schottischem Berg Ben Nevis - zwei Tote

Bei einem Lawinenabgang an Großbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis in Schottland, sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei wurden verletzt, wie die schottische Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach ereignete sich der Lawinenabgang auf dem 1.345 Meter hohen Berg im Norden des Vereinten Königreichs am Dienstag zur Mittagszeit.

Kurze Zeit später wurden Rettungskräfte zum Gipfel gerufen. Zunächst hatte die Polizei von einer Gruppe Kletterer berichtet, die zu der Zeit auf der Erhebung unterwegs war und deren Verbleib nun unklar sei. Rettungshubschrauber und Ambulanzen wurden zum Unglücksort geschickt. Die schottische Polizei koordinierte den Einsatz, bei dem auch freiwillige Bergretter aus der Umgebung halfen. Quelle: Apa/Dpa