Leander Haußmann - "Sonnenallee"-Regisseur wird 60

Man kann Geschichte in große Dramen verpacken, in ernste, epische Erzählungen für die Kinoleinwand. Oder man macht es wie Leander Haußmann. Der Regisseur ließ in "Sonnenallee" mehrere Burschen in Ost-Berlin zu britischem Rock tanzen, in "NVA" schaute er satirisch auf die DDR-Armee, und mit "Herr Lehmann" brachte er die Kreuzberger Kneipenszene der Wendezeit ins Kino. Nun wird der Filmemacher 60.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Leander Haußmann