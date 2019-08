Leben wir bald alle in Riesenstädten?

Milliarden ziehen vom Land in die Stadt. Im Jahr 2050 werden zwei Drittel der Menschen in Städten wohnen. Immer mehr Megacities entstehen. Ist das schlecht? Muss man es aufhalten? Im Gegenteil, sagen Experten. Wir können nur überleben, wenn wir in Städten leben.

SN/leungchopan - stock.adobe.com Eine Luftaufnahme von Hongkong.