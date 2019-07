Lebenserwartung in der EU lag 2017 bei 80,9 Jahren

Die Lebenserwartung bei der Geburt beträgt in der Europäischen Union 80,9 Jahre. Im Schnitt werden Mädchen ein Alter von 83,5 Jahren erreichen und Buben 78,3 Jahre alt werden, teilte Eurostat am Donnerstag mit. Frauen werden den Berechnungen der Statistikbehörde zufolge daher durchschnittlich 5,2 Jahre älter als Männer. In Österreich beträgt der Unterschied zwischen den Geschlechtern 4,6 Jahre.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Scheuer Frauen werden im EU-Schnitt 5,2 Jahre älter als Männer