Lebenslang für Lenker nach Attacke auf Rosenmontagszug

Im Prozess um die Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen im Februar 2020 ist der Angeklagte unter anderem wegen 89-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Kassel sprach den heute 31-jährigen Deutschen am Donnerstag wegen 88-fachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall wegen versuchten Mordes sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig.

SN/APA/dpa/Swen Pförtner Mehr als 80 Menschen wurden verletzt