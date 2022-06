Lebenslange Haft für Kanadier nach Amokfahrt mit elf Toten

Ein Kanadier muss für seine tödliche Amokfahrt in der Millionenstadt Toronto 2018 mit insgesamt elf Todesopfern lebenslang ins Gefängnis. Das entschied Richterin Anne Molloy am Obersten Gerichtshof der Provinz Ontario laut der Zeitung "Toronto Star" am Montag (Ortszeit). Zehn Menschen waren bei der Tat am 23. April 2018 getötet worden. Ein elfter Mensch erlag seinen schweren Verletzungen im November 2021 - Monate, nachdem der Angeklagte schuldig gesprochen worden war.

SN/APA/AFP/LARS HAGBERG Laut früheren Angaben Tat aus Frauenverachtung verübt