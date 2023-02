Lebenslange Haft für US-Supermarkt-Angreifer

Neun Monate nach dem rassistisch motivierten Angriff auf einen Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York mit zehn Toten ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine vorzeitige Haftentlassung des 19-jährigen Payton Gendron ist ausgeschlossen, wie die zuständige Richterin Susan Eagan in Buffalo am Mittwoch betonte. "Sie werden nie wieder als freier Mann das Tageslicht sehen."

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Der 19-Jährige bekannte sich des zehnfachen Mordes schuldig