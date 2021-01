Leere Plätze, wo sonst gefeiert wird: Der Silvester-Vergleich in Bildern

In der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie haben Menschen in aller Welt das Jahr 2021 begrüßt. Große Feiern blieben aber in den meisten Städten aus, wie der Bilder-Vergleich eindrucksvoll zeigt.

SN/AFP Die größte Silvesterparty Deutschlands waren wegen des geltenden Lockdowns abgesagt worden. Feuerwerk gab es in Berlin dennoch.

2020 ist geschafft. Weltweit begrüßen die Menschen das neue Jahr - in der Hoffnung, dass es besser wird als die vergangenen zwölf Monate im Zeichen der Corona-Pandemie. Vielerorts verliefen die Silvesterfeiern anders als sonst, vor allem ruhiger. Der Jahreswechsel in Bildern: links die aktuelle Silvesternacht, rechts der Vorjahresvergleich. Moskau Paris Rom New York Brüssel St. Petersburg Quelle: SN