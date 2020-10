Leibarzt: US-Präsident Trump negativ getestet

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes negativ auf das Coronavirus getestet worden. Schnelltests seien an "aufeinanderfolgenden Tagen" negativ ausgefallen, erklärte Sean Conley am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Trump sei daher für andere nicht mehr ansteckend.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Conley versichert, Trump sei nicht mehr ansteckend