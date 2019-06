Leiche eines 29-jährigen Mannes aus Fluss in Turin geborgen

Die Leiche eines 29-Jährigen von den Bahamas mit österreichischer Aufenthaltsgenehmigung ist am Dienstagnachmittag aus dem Fluss Po in Turin geborgen worden. Der leblose Mann, der laut Angaben der Turiner Polizei die diplomatische Akademie in Wien besuchte und Beziehungen zum Außenministerium der Bahamas hatte, wies eine Kopfverletzung auf.

Die Leiche wurde von einem Fußgänger unweit einer Brücke in Turin gesichtet. Es wurden keine Zeichen von Gewalt festgestellt. Die Kopfverletzung könnte auf einen Sturz zurückzuführen sein, vermuteten die Behörden. Der Körper befand sich seit circa drei Tagen im Wasser. Eine Obduktion soll Informationen über die Todesursache bringen. Der Mann war Ende Mai in Turin eingetroffen. Er hatte in einer Frühstückspension in Turin mit einem gleichaltrigen, ausländischen Freund übernachtet, für den in den vergangenen Tagen eine Vermisstenanzeige eingereicht wurde. Die Polizei sucht nach dem Freund. Quelle: APA