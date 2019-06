Leichte Schäden bei Erdbeben in Mittelitalien

Ein Erdbeben der Stärke 3,7 in Mittelitalien war am Sonntagabend in Rom klar zu spüren. Das Epizentrum in einer Tiefe von neun Kilometern lag 14 Kilometer östlich der Hauptstadt, teilte das italienische Institut für Geologie und Vulkanologie mit. Schäden wurden in Rom zunächst keine gemeldet.

Stark war das Erdbeben in der hügeligen Gegend der Castelli Romani östlich der 3,5-Millionen-Metropole zu spüren. Verängstigte Menschen rannten auf die Straße. Bei der Feuerwehr riefen zahlreiche besorgte Bürger an. Das Erdbeben war vor allem in höheren Gebäuden in Rom zu spüren. Die römische U-Bahn-Linie C, die im östlichen Teil Roms verläuft, wurde teilweise für Sicherheitsüberprüfungen gesperrt.

Auch an der Küste der Region Latium, zu der Rom gehört, sowie in der früher von schweren Beben heimgesuchten Region Abruzzen waren die Erschütterungen zu spüren. In der Ortschaft Colonna, Epizentrum des Erdbebens, wurden einige Gebäude leicht beschädigt. "Wir kontrollieren einige Gebäude, die im Ortskern beschädigt wurden. Es gibt keine Verletzte, doch die Angst war groß", so der Bürgermeister von Colonna, Fausto Giuliani. Die Gegend der Castelli Romani gilt als erdbebengefährdet.

Zuletzt waren in Italien Erdbeben unweit des sizilianischen Vulkans Ätna gemeldet worden. Am Heiligen Abend erschütterte ein Beben der Stärke 4,8 die Region um Catania am südöstlichen Fuß des Vulkans. 28 Menschen wurden verletzt. Mehr als 400 Menschen waren wegen der Schäden nach Behördenangaben vorübergehend obdachlos.

