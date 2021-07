Der Mordanschlag auf den Journalisten de Vries ist deshalb so beunruhigend, weil er Ergebnis einer großen Veränderung ist.

Der Anschlag auf einen Reporter lässt die Niederländer im Schock innehalten. Premier Rutte spricht vom "Anschlag auf den freien Journalismus", das Königspaar reagiert in Berlin tief betroffen, TV-Sender berichten in Dauerschleife, Politiker aller Parteien zeigen sich ehrlich geschockt. Peter R. de Vries, der seit Jahrzehnten für seine Recherchen im organisierten Verbrechen berühmt ist, wurde auf offener Straße niedergeschossen. Auch wenn die Hintergründe noch unklar sind, löst der Fall über die Grenzen hinweg Entsetzen aus. Die Erinnerungen an die Morde an ...