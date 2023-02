Die internationale Gemeinschaft hat Kraft

Auch in einer kälter werdenden Welt gibt es Zeichen der Wärme. Die Solidarität nach dem Erdbeben ist ein solches.

Die Zahl der Todesopfer, Verletzten und Obdachlosen nach den verheerenden Erdbeben in Teilen der Türkei und Syriens steigt und steigt. Unermesslich ist das Leid, das über die Menschen in den betroffenen Gebieten gekommen ist. Viele sind unter zusammengestürzten Häusern begraben worden, viele sind in den kalten Nächten erfroren, bevor sie aus den Trümmern befreit werden konnten.

In solchen Stunden des Schreckens zeigt sich, dass es doch noch so etwas wie das Gute in der internationalen Gemeinschaft gibt. Denn ...