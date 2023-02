Katastrophen sind schnell vergessen

Es gibt zu viel Unheil auf der Welt. Bei allem mitzufühlen ist unmöglich. Aber es ist nötig, die Zusammenhänge zu erkennen.

Die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, steigende Lebenskosten, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Frauen - und jetzt Abertausende Todesopfer in der Türkei und in Syrien samt der Kritik an schleppend angelaufenen Hilfsmaßnahmen: Täglich prasseln schlechte Nachrichten auf uns ein. Deren Halbwertszeit ist mitunter äußerst beschränkt. Auch wenn die Bestürzung groß ist, ist sie meist nur von kurzer Dauer. Erst vor einigen Tagen beklagte der vatikanische Kurienkardinal Michael Czerny eine "kleine und begrenzte Aufmerksamkeitsspanne" für Kriege. Das gilt auch für ...