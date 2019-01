Leo Lukas - der "Gscherte" fuhr nicht mit dem Traktor heim

Leo Lukas wird am 8. Jänner 60 Jahre alt und feiert seinen "Runden" an diesem Tag als auf Überraschungen gefasster Zuschauer im Wiener Stadtsaal. Auf der Bühne erwartet werden Kolleginnen und Kollegen aus der Kabarettszene, die in der Vergangenheit mit dem seit 30 Jahren in Wien lebenden Steirer intensiv zusammengearbeitet haben.

SN/kleines theater Leo Lukas.