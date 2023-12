Letztes Südliches Spitzmaulnashorn in Europa in Zoo tot

Das letzte in Europa lebende Südliche Spitzmaulnashorn ist im deutschen Zoo von Frankfurt am Main gestorben. Der Bulle Kalusho musste mit 37 Jahren eingeschläfert werden, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Sein Alter habe sich in den vergangenen Monaten bemerkbar gemacht. Das Tier habe abgenommen und sei immer passiver gewesen. Zudem habe eine Arthrose Kalusho in seiner Bewegungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt.

Zukunft der Nashornhaltung im Frankfurter Zoo ungewiss (Archivbild)