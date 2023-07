Libanon: Sechs Tote nach Kämpfen in palästinensischem Lager

Bei einem mutmaßlichen Attentat auf einen palästinensischen Kommandanten sind in einem großen Flüchtlingscamp im Libanon schwere Kämpfe ausgebrochen. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, wie die örtliche Leiterin des Palästinenserhilfswerks UNRWA am Sonntag bei Twitter mitteilte. Die Gewalt brach im Camp Ain al-Hilwah demnach am Samstagabend aus und setzte sich am Sonntag fort.

BILD: SN/APA/AFP/MAHMOUD ZAYYAT Fatah-Kämpfer nahe des Ain al-Helweh-Camps in Sidon