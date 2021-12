Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angezündet

Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50.000 bunten Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center ist die Millionenmetropole New York offiziell in die Festsaison gestartet. Nachdem das Spektakel im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer über die Bühne gegangen war, durfte diesmal wieder Publikum an Ort und Stelle in Manhattan dabei sein - allerdings mit Kapazitätsgrenzen.

SN/APA/AFP/GETTY/DIMITRIOS KAMBOURI Mehr als 50.000 bunte Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum