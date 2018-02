Lieferwagen in Shanghai fuhr in Passanten - kein Anschlag

Ein Lieferwagen mit Gasflaschen ist in Shanghai brennend in Passanten gerast. 18 Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Die Polizei trat ersten Spekulationen über einen etwaigen Anschlag entgegen und sprach von einem Unfall. Der Fahrer habe "illegalerweise gefährliche Güter transportiert" und geraucht, so habe sich im Innenraum ein Feuer entzündet.

SN/AP Schwerer Zwischenfall in Shanghai SN/AP Schwerer Zwischenfall in Shanghai SN/AP Schwerer Zwischenfall in Shanghai